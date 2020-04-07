قال الدكتور خالد عكاشة، مدير مركز المصري للفكر والدراسات، إن الولايات المتحدة الأمريكية تعاملت باستعلاء مع أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، ما جعلها تتعثر وتمر بفترة اضطراب في بداية الأزمة، منوهًا بأنها ستعود إلى سابق عهدها بعد انتهاء الأزمة.

وأضاف «هكاشة» أثناء لقاء تليفزيوني ببرنامج «رأي عام» المُذاع عبر فضائية «ten»، مساء الاثنين، أن الولايات المتحدة هي الدولة الأكثر كتابة لسناريوهات ما بعد أزمة كورونا، متابعًا: «الدولة التي تنتبه وتعمل على ما بعد كورونا وهي في ظل تفشي العدوى، تظل الكبرى في العالم».

وذكر أن الجميع تضرر من أزمة كورونا على مستوى العالم، وليس في أمريكا فقط، مضيفًا أن الوضع سيصبح أكثر استقرارًا خلال الشهور القليلة المقبلة.

https://youtu.be/iqae5QRulPI