الجزائر: ارتفاع عدد ضحايا كورونا إلى 1423 إصابة و173 حالة وفاة

أعلن جمال فورار الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد إلى 1423 حالة إصابة، و173 حالة وفاة.

وقال فورار - في تصريح اليوم /الاثنين/ - إنه تم تسجيل 103 حالات إصابة جديدة، و21 حالة وفاة جديدة اليوم جراء الإصابة بالفيروس، بينما يبقى إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء عند 90 حالة.

يذكر أن أغلب الإصابات تتركز في ولاية البليدة التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.

وبدأت السلطات الجزائرية أمس الأحد تطبيق حظر التجوال الجزئي من 7 مساء إلى 7 صباحا في كافة الولايات الجزائرية الـ48، باستثناء 9 ولايات من بينها العاصمة يكون الحظر فيها من 3 عصرا إلى 7 صباحا، بالإضافة إلى ولاية البليدة (36 كم غرب العاصمة) التي وضعها قيد الحجر الصحي الكامل طوال اليوم منذ 24 مارس الماضي، لكونها بؤرة لانتشار الإصابات بفيروس كورونا.