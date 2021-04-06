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بورشه تسعى لعلاقات أقوى مع شركات بطاريات السيارات الكهربائية

شتوتجارت (ألمانيا) - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 6 أبريل 2021 - 9:52 م | آخر تحديث: الثلاثاء 6 أبريل 2021 - 9:52 م

قالت شركة صناعة السيارات الرياضية الفارهة الألمانية بورشه، إنها تسعى إلى تقوية علاقاتها بالشركات المتخصصة في تكنولوجيا بطاريات السيارات الكهربائية لتعزيز التفوق التكنولوجي الذي ساعد في نجاح مبيعات سيارتها الكهربائية تايكان.

وأضافت الشركة التابعة لمجموعة فولكس فاجن الألمانية لصناعة السيارات أنها تجري محادثات من أجل المزيد من التعاون مع مطوري البطاريات ومنهم شركة كستوم سيلز الألمانية.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن بورشه تعتزم إنفاق 15 مليار يورو (18 مليار دولار) خلال خمس سنوات لتعزيز وجودها في مجال السيارات الكهربائية والخدمات الرقمية.

وقالت بلومبرج إن البقاء على قمة أحدث التطورات في تكنولوجيا البطاريات سيكون عاملا حيويا في تحول جمهور محركات الاحتراق الداخلي التقليدية فائقة التطور التي تقدمها بورش نحو الجيل الجديد من سياراتها والتي ستعمل بمحركات كهربائية مثل تايكان.

ومن المحتمل أن يؤدي التفوق الواعد لأداء البطاريات إلى إحباط خطط بورش للوقود الاصطناعي الذي يمكن أن يشغّل السيارات الرياضية المستقبلية داخل وخارج مضمار السباق.

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