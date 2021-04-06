قال الفنان أحمد فرحات، أشهر طفل في السينما، إن الفنانة الراحلة هند رستم والمعروفة باسم مارلين مونرو الشرق كانت جميلة ومتواضعة جدًا ودائمًا ما كان يقابلها في الاستديوهات خلال فترة الستينيات من القرن الماضي، معقبًا: "هند رستم هي اللي اقترحت إنها تقدمني على المسرح في فيلم "إشاعة حب".



وأضاف "فرحات"، خلال لقائه مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج "حلو الكلام"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم الاثنين، أن الفنانة الراحلة الكبيرة هند رستم هي التي وصفته بالأستاذ الكبير، مشيرًا إلى أن نجوم الزمن الجميل بفيلم "إشاعة حب" كان يقابلهم بالاستديوهات كاستديو الأهرام ومصر، ويجلس معهم وجميعهم كانوا يتمتعون بالتواضع الشديد ومساندة الجميع.

وتابع عن كواليس اختياره في فيلم "إشاعة حب"، قائلًا: "مخرج الفيلم فطين عبد الوهاب طلب من الفنانة الراحلة هند رستم أن أحضر كي أمثل في الفيلم، وكان دوري عبارة عن جملتين فقط، ولكنه تحدث معه ليقدم فكرة "النكتة" على المسرح، حتى أنه غير في مشهده مع الفنان عمرو الشريف وهند رستم بعد اقتراحه أن يحتضنه ويقبله".