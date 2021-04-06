الممارسون العموم في ألمانيا يبدأون المشاركة بحملة التطعيم ضد كورونا

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تبدأ ألمانيا المرحلة الثانية من حملة التطعيم ضد فيروس كورونا، حيث يمكن للممارسين العموم في العديد من المناطق - على سبيل المثال في ولاية شمال الراين-ويستفاليا - المشاركة في حملة التطعيم بإعطاء مرضاهم اللقاح في عياداتهم اعتبارا من اليوم الثلاثاء، أو الاستعداد للبدء في الأيام المقبلة.

وحتى الآن يتم إعطاء اللقاحات بشكل أساسي في 430 مركزا للتطعيم على مستوى ألمانيا.

ونظرا لعدم توفر جرعات كثيرة من اللقاحات في البداية، ستكون انطلاقة العيادات في الحملة بطيئة.

ففي الأسبوع الأول ستتلقى جميع العيادات إجمالا 940 ألف جرعة لقاح، ومن الناحية الرياضية البحتة، فإن نصيب كل عيادة سيكون 26 جرعة فقط.

وتعتزم 35 ألف عيادة للممارسين العموم في جميع أنحاء ألمانيا أن تبدأ في التطعيم هذا الأسبوع.

وقال وزير الصحة الألماني ينس شبان يوم الخميس الماضي: "لن تكون هذه خطوة كبيرة بعد، لكنها خطوة مهمة".

ولا توجد دعوة مركزية للمرضى لتلقي اللقاح في العيادات، حسبما

أوضحت وزارة الصحة.

ويمكن ترتيب كيفية تحديد مواعيد التطعيم من قبل الممارس العام نفسه - على سبيل المثال عن طريق الهاتف أو الحجوزات عبر الإنترنت.