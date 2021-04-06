المكسيك تُسجل 1247 إصابة جديدة و252 وفاة بكورونا في 24 ساعة

سجلت وزارة الصحة المكسيكية 1247 إصابة بفيروس كورونا المُستجد، خلال الــ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد المصابين إلى 2 مليون و251 ألفا و705 حالات.

ورصدت الوزارة، في إحصائية جديدة، أوردتها قناة "روسيا اليوم" الفضائية اليوم الثلاثاء، 252 وفاة ناجمة عن المرض، ليترفع بذلك عدد ضحايا الجائحة في المكسيك إلى 204399 شخصا، بنسبة فتك تفوق 9%، ما يمثل أحد أعلى المستويات في العالم.

وتعتبر المكسيك الدولة الـ 14 عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا، لكنها تحتل المرتبة الـ 3 من حيث حصيلة ضحايا المرض.

وفي الوقت نفسه أشار ممثلو قطاع الصحة مرارا إلى أن الأعداد الحقيقية للإصابات والوفيات جراء كورونا في البلاد قد تكون أعلى بكثير من الحصيلة الرسمية.