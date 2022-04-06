 الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يدرس خفض ميزانيته العمومية بـ95 مليار دولار شهرياً - بوابة الشروق
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الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يدرس خفض ميزانيته العمومية بـ95 مليار دولار شهرياً

وكالات
نشر في: الأربعاء 6 أبريل 2022 - 10:11 م | آخر تحديث: الأربعاء 6 أبريل 2022 - 10:11 م

يدرس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض حيازاته الضخمة من السندات بوتيرة قصوى تبلغ 95 مليار دولار شهرياً، وفق محضر اجتماع شهر مارس لأعضاء لجنة السوق المفتوحة للبنك المركزي الأمريكي الذي صدر يوم الأربعاء.

ومن المتوقَّع عند تنفيذ الخطوة أن تزيد من تشديد الائتمان في أنحاء الاقتصاد، فيما يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة لتهدئة أعلى معدل تضخم تواجهه الولايات المتحدة في أربعة عقود، بحسب الشرق بلومبرج.

أظهر محضر الاجتماع أنَّ "العديد" من المسؤولين كانوا يفضّلون رفع أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية -بدلاً من الزيادة بربع نقطة التي أقروها- لكنَّهم لم يقرروا ذلك أيضاً في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا.

يتكوّن المبلغ من 60 مليار دولار من سندات الخزانة، و35 مليار دولار من الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، وهو أكبر من الحد الأقصى البالغ 50 مليار دولار شهرياً في المرة الأخيرة التي قلّص فيها الاحتياطي الفيدرالي ميزانيته العمومية من 2017 إلى 2019.

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