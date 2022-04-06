مبابي وجنابري على رادار ليفربول تحسبا لرحيل صلاح

كشفت تقارير صحفية عالمية عن رصد ليفربول الإنجليزي لعدة نجوم يشغلون مركز الجناح، تحسبًا لاحتمالية ضمهم حال رحيل محمد صلاح، الذي تتواصل معه مفاوضات مضنية لتجديد عقده.

وأوضحت صحيفة ليكيب أن ليفربول دخل في سباق للتعاقد مع كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، والذي سيكون متاحًا الصيف المقبل مجانًا بعد نهاية عقده مع ناديه، وذلك تحسبًا لرحيل محمد صلاح.

وأشار التقرير إلى أن الجناح الأيسر الفرنسي مازال مرشحًا بقوة للانضمام لريال مدريد، إلا أن هناك تكهنات حول قيام قلعة الأنفيلد برصيد حزمة مالية جرئية لمنافسة العملاق الإسباني على الصفقة.

كما ذكر موقع جول العالمي أن سيرج جنابري، لاعب بايرن ميونيخ الذي تُقدر قيمته بحوالي 63 مليون جنيه استرليني، يفكر في مغادرة العملاق الألماني في الصيف المقبل، مع أنباء تُشير إلى اهتمام الريدز بالحصول على خدماته، إذا رحل صلاح عن النادي.

وكانت تقارير صحفية قد أوضحت أن ليفربول مستعد لجعل صلاح هو اللاعب الأعلى أجرًا في النادي بحصوله على 300 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع مقابل تجديد عقده، إلا أن هذا الرقم لا يزال أقل بمقدار 100 ألف جنيه إسترليني من مطالب المهاجم البالغة 400 ألف.