وزير النقل السعودي: لدينا مستهدفات طموحة في مجال مراعاة البيئة وخفض الانبعاثات الكربونية

أكد وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي المهندس صالح بن ناصر الجاسر، أن المملكة لديها مستهدفات طموحة في مجال مراعاة البيئة وخفض الانبعاثات الكربونية والاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي دشنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز منتصف عام 2021.

جاء ذلك خلال حفل بمناسبة تدشين الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة، خدمات الحافلة الكهربائية في المدينة المنورة، وفقا لما نقلته وكالة أنباء السعودية (واس).

وأشار وزير النقل السعودي إلى أن الحافلة هي كهربائية بالكامل وهي أول حافلة في المدينة المنورة تم تدشينها عبر تعاون ما بين الهيئة العامة للنقل وهيئة تطوير المدينة المنورة والشركة المشغلة للنقل العام بالمدينة وستعمل هذه الحافلة ما بين مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي والحرم النبوي الشريف في رحلات ترددية على مدى 18 ساعة في اليوم ستخضع خلالها للتجارب والتقييم، مبينا أن هناك خططا مستقبلية لدى الوزارة للتوسع بمثل هذه الحافلات.

وأضاف أن المملكة لديها مستهدفات لإحداث نقل ونمو كبير في مختلف أنماط النقل من ثلاث أضعاف الطيران إلى أربع أضعاف النقل البحري إلى ثلاث أضعاف النقل البري ومع ذلك نفس الوقت تستهدف خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 25% وهذا لا يأتي إلا بتوظيف لكامل التقنيات الحديثة المتاحة سواء حافلات كهربائية أو حافلات تعمل بالهيدروجين أو بالتقنيات الأخرى.