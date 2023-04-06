تقارير إسرائيلية: القبة الحديدية تعترض صاروخا أطلق من لبنان

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بإطلاق صاروخ واحد من لبنان باتجاه إسرائيل، اليوم الخميس، مشيرة إلى اعتراض منظومة القبة الحديدية له.

ولفتت الإذاعة، إلى تفعيل صفارات الإنذار في مستوطنة شلومي بالجليل الغربي؛ للتحذير من إطلاق محتمل لصواريخ في شمال إسرائيل على حدود لبنان.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي أن سبعة صواريخ أرض- جو أطلقت من غزة، انفجرت خمسة منها في أجواء غلاف القطاع واثنان باتجاه البحر، دون تفعيل أي صواريخ اعتراضية.

ودوت صافرات الإنذار في منطقة النقب الغربي أقصى جنوب إسرائيل، في أعقاب إطلاق الصواريخ.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان: «متابعة للتقارير عن تفعيل الإنذارات، تم رصد إطلاق 7 صواريخ أرض-جو، انفجرت 5 منها في أجواء غلاف غزة و2 باتجاه البحر».

ولم تعلن أي جهة فلسطينية مسئوليتها عن إطلاق الصواريخ.

يأتي ذلك غداة إعلان الجيش الإسرائيلي الليلة الماضية، إطلاق صاروخين من غزة على الجنوب؛ أحدهما سقط داخل الأراضي الإسرائيلية، بينما الآخر لم يتجاوز حدود القطاع.

وجاءت الأحداث في أعقاب اندلاع توتر في المسجد الأقصى بين شرطة الاحتلال الإسرائيلية والمصلين الفلسطينيين، اليومين الماضيين.

ويتزامن شهر رمضان العام الجاري مع عيد الفصح عند اليهود، مما يثير مخاوف من تكرار صدامات عنيفة وقعت بين الشرطة الإسرائيلية والفلسطينيين في الأقصى، خلال الأعوام الماضية.