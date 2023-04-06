نجم المغرب السابق: الرجاء في اختبار صعب أمام الأهلي

وجه عزيز بنيج، لاعب منتخب المغرب السابق، نصيحة إلى فريق الرجاء المغربي، قبل مواجهة الأهلي في الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي يلعب أمام الرجاء في ذهاب ربع النهائي في القاهرة أحد يومي 21 أو 22 أبريل الجاري، على أن تقام مباراة الإياب في المغرب أحد يومي 28 أو 29 من الشهر ذاته.

وقال عزيز بنيج في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «بي إن سبورتس»: «كانت مباريات الرجاء في دور المجموعات نوعا ما سهلة، لكنه سيواجه اختبارًا صعبًا أمام الأهلي، الفريقان يعرفان بعضهما، وتواجها في الموسم الماضي».

وأضاف: «الرجاء مطالب أن يدير مباراة الذهاب جيدًا وأن يفوز على ملعبه، الشيء الذي لم يحققه في الموسم الماضي، إذا أراد التأهل».

وتابع: «مواجهة الوداد ليست سهلة ولكنها الأقل صعوبة، لأن سيمبا من الأندية التي تهوى أن تلعب كرة مفتوحة، كما أن للفريق المغربي أفضلية لعب الإياب في الدار البيضاء».

وأتم: «الوداد عليه أن يكون حذرًا وحريصًا في المباراة، وأن يضع كل إمكانياته ويفرض أسلوبه في المباراتين، خصوصا أن لديه الإمكانيات من أجل عبور هذا الدوري بالفوز على الفريق التنزاني».