تشييع جنازة فتاة توفيت جراء انفجار أسطوانة بوتاجاز بالشرقية

شيع أهالي قرية الملكيين البحرية التابعة لمركز الحسينية بمحافظة الشرقية، اليوم الخميس، جنازة الفتاة علياء السيد مسلم؛ التي توفيت متأثرة بإصابتها في حادث انفجار أسطوانة بوتاجاز في منزل أسرتها بالقرية قبل 6 أيام.



وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا بورود بلاغ بوقوع حادث انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل منزل في قرية الملكيين البحرية التابعة لمركز الحسينية، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص، بينهم 3 أشقاء، بحروق من الدرجة الثانية والثالثة.



وقبل ساعات، توفيت علياء السيد مسلم، إحدى المصابات، متأثرة بإصابتها في حادث انفجار أسطوانة بوتاجاز في منزل أسرتها.