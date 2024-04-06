رئيس شعبة البن: 15% انخفاض في الأسعار منذ تراجع الدولار

قال حسن فوزي رئيس شعبة البن باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار البن تراجعت بنسبة 15% بالتزامن مع تراجع سعر الدولار، بالإضافة إلى فتح الاعتمادات المستندية بسهولة لتيسير عملية الاستيراد.
ونصح خلال تصريحات لقناة «الحدث اليوم» مساء الجمعة، بشراء البن طازجًا «فريش» بعد طحنه أمام المستهلك، مضيفا أنه يفضل حفظه داخل وعاء زجاجي أو ألومنيوم أو في عبوته الأصلية داخل الثلاجة أو الفريزر؛ للحفاظ على نكهته، مع الأخذ في الاعتبار أن البن لا يتجمد.
وأوضح أنه يمكن التأكد من جودة البن الأصلي من المغشوش بوضع ملعقة منه في كوب ماء، قائلا إنه إذا طفا البن على السطح فهو سليم، أما إذا ترسب في القاع فهو مغشوش.
وذكر أنه يمكن اختبار البن بعصير الليمون وذلك عبر إضافة بضع قطرات من الليمون إلى البن، موضحا أن ظهور فقاعات في هذه الحالة؛ يدلل على وجود مادة الكربونات الضارة بالصحة.
ونوه بأن تغير لون البن عن اللون البني يدل على إضافة مواد غريبة له، مضيفا: «وش البن» -الطبقة العليا في الفنجان- لو كانت أكثر سمكًا فهذا يدل على إضافة مواد أخرى، مع الأخذ بالاعتبار أن وش الفنجان يجب أن يكون بسيطًا ورفيعًا دون مبالغة في السمك.»