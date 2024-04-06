رئيس شعبة البن: 15% انخفاض في الأسعار منذ تراجع الدولار

قال حسن فوزي رئيس شعبة البن باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار البن تراجعت بنسبة 15‏% ‎بالتزامن مع ‏تراجع سعر الدولار، بالإضافة إلى فتح الاعتمادات المستندية بسهولة لتيسير ‏عملية الاستيراد‎.‎

ونصح خلال تصريحات لقناة «الحدث اليوم» مساء الجمعة، بشراء البن طازجًا «فريش»‏‎ ‎بعد ‏طحنه أمام المستهلك، مضيفا أنه يفضل حفظه داخل وعاء زجاجي أو ألومنيوم أو في عبوته الأصلية داخل الثلاجة ‏أو الفريزر؛ للحفاظ على نكهته، مع الأخذ في الاعتبار أن البن لا يتجمد.‏

وأوضح أنه يمكن التأكد من جودة البن‎ ‎الأصلي من المغشوش بوضع ملعقة منه في كوب ماء، قائلا إنه إذا طفا ‏البن على السطح فهو سليم، أما إذا ترسب في القاع فهو مغشوش‎.‎

وذكر أنه يمكن اختبار البن بعصير الليمون وذلك عبر إضافة بضع قطرات من الليمون إلى البن، موضحا أن ظهور ‏فقاعات في هذه الحالة؛ يدلل على وجود مادة الكربونات الضارة بالصحة‎.‎

ونوه بأن تغير لون البن عن اللون البني يدل على إضافة مواد غريبة له، مضيفا: «وش البن» -الطبقة العليا في ‏الفنجان- لو كانت أكثر سمكًا فهذا يدل على إضافة مواد أخرى، مع الأخذ بالاعتبار أن وش الفنجان يجب ‏أن يكون بسيطًا ورفيعًا دون مبالغة في السمك‎.»‎