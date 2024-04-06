ليفركوزن يقترب من لقب الدوري الألماني بعد سقوط بايرن ميونخ

بات فريق باير ليفركوزن على بعد انتصار وحيد من التتويج بلقب الدوري الألماني لكرة القدم هذا الموسم بعد فوزه على يونيون برلين بنتيجة 1/صفر، وسقوط ملاحقه بايرن ميونخ حامل اللقب أمام هايدنهايم بنتيجة 3/2 ضمن منافسات الجولة 28 من المسابقة، اليوم السبت.

وسجل فلوريان فيرتز هدف ليفركوزن الوحيد في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول.

ورفع ليفركوزن رصيده إلى 76 نقطة ليوسع الفارق مع بايرن ميونخ إلى 16 نقطة قبل ست جولات من انتهاء البوندسليجا، بينما تجمد رصيد يونيون برلين عند 29 نقطة في المركز الثاني عشر.

وفي نفس التوقيت، تكبد بايرن ميونخ خسارته السادسة في الدوري هذا الموسم أمام مضيفه هايدنهايم، ليتجمد رصيده عند 60 نقطة في المركز الثاني ويبقى مهددا بفقدان اللقب بعد التتويج به 11 مرة متتالية، بينما رفع هايدنهايم رصيده إلى 33 نقطة ليقفز للمركز العاشر.

لم يحافظ بايرن ميونخ على تقدمه بهدفين سجلهما هاري كين وسيرجي جنابري في الدقيقتين 38 و45 بل رد هايدنهايم بثلاثة أهداف سجلها كيفن سيسا وتيم كلينيست "ثنائية" في الدقائق 51 و79.

وفي مواجهات أخرى، فاز لايبزيج على مضيفه فرايبورج بنتيجة 1/4، ليرفع رصيده إلى 53 نقطة في المركز الرابع بينما تجمد رصيد فرايبورج عند 36 نقطة في المركز الثامن.

كما اكتسح ماينز ضيفه دارمشتات بنتيجة 4/صفر، وفاز كولن بصعوبة على بوخوم بنتيجة 1/2.