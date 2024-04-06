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أعلن مسئول إيراني، اليوم السبت، أنه من المقرر إطلاق أول خط بحري لنقل الركاب بين إيران والعراق.

ونقلت وكالة مهر الإيرانية للأنباء عن الرئيس التنفيذي لهيئة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانى علي أكبر صفائي أنه "مع المتابعات، سيتم إطلاق أول خط بحري لنقل الركاب بين إيران والعراق خلال الشهرين المقبلين".

وأضاف: "تم التأكيد خلال اجتماع مع الجانب العراقي على تطوير النقل البحري للركاب وإنشاء خط بحري للركاب بين البلدين".

وتابع: "بالنظر إلى جاهزية مينائي خرمشهر وعبادان لنقل الركاب إلى مينائي البصرة واصلية في العراق، أعلن الجانبان استعدادهما لبدء النقل البحري".

وأوضح: "لذلك، ونظرا لوجود البنية التحتية والاتفاقيات اللازمة، فقد تقرر أن يتم النقل الأول للركاب عبر الطرق البحرية بين البلدين خلال الشهرين المقبلين".