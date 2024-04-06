زيزو ينعي محمد مدحت المعد البدني في الزمالك

قدم أحمد سيد زيزو، لاعب الزمالك، التعازي في وفاة محمد مدني المعد البدني لنادي الزمالك.

وكان نادي الزمالك قد ألغى تدريبه مساء يوم الخميس الماضي بسبب وفاة محمد مدحت قبل إنطلاق المران، مما استدعى نقله للمستشفى رفقة اللاعبين والجهاز الفني للإطمئنان عليه لكنه رحل عن عالمنا.

وكتب زيزو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "اللهم إن صديقي وأخي في ذمتك وحبل جوارك، فأغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وأنت القادر على كل شيء يا رب العالمين، اللهم أسألك له العفو والرحمة والمغفرة، اللهم إنّه قد صار تحت التراب، فاجعل قبره يا رب العالمين روضة من رياض الجنة لا حفرة من حفر النيران وأنت القادر على كل شيء يا رب".

ويستعد الزمالك لمواجهة فيوتشر مساء الغد الأحد ضمن مباريات إياب ربع نهائي بطولة الكونفدرالية.