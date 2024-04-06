مصر تواصل أعمال الإسقاط الجوي اليومي للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال غزة

واصلت طائرات النقل العسكرية المصرية من طراز "سي 130– كاسا" تنفيذ مهام الجسر الجوى الإنسانى من جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية على مدار يومى 5 و6 أبريل الجارى؛ لإنزال المساعدات الإنسانية إلى سكان شمال قطاع غزة.



جاء ذلك بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة لتوفير جانب من الاحتياجات الأساسية اللازمة فى ظل المعاناة الإنسانية الكبيرة التى يواجهها الأشقاء الفلسطينيين جراء استمرار العمليات العسكرية داخل قطاع غزة.



وتأتي الجهود فى إطار المستمرة التى تبذلها الدولة المصرية لضمان إنفاذ المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.