 الشرطة: مقتل ضابط وعنصرين آخرين في هجمات منفصلة شمال غربي باكستان - بوابة الشروق
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الشرطة: مقتل ضابط وعنصرين آخرين في هجمات منفصلة شمال غربي باكستان

د ب أ
نشر في: السبت 6 أبريل 2024 - 1:49 م | آخر تحديث: السبت 6 أبريل 2024 - 1:49 م

قال بيان لشرطة إقليم خيبر بختونخوا شمال غربي باكستان، اليوم السبت، إن نائب مفتش شرطة وشرطي قتلا ليلة أمس الجمعة، عندما فتح مهاجمون مجهولي الهوية النار على سيارتهما في منطقة لاكي ماروات في الإقليم.

وقال البيان، إن شرطيا آخر أصيب، وتم نقله لإحدى المستشفيات، بحسب قناة "جيو نيوز" الإخبارية الباكستانية.

وأضاف أن فرقة كبيرة من الشرطة وصلت إلى مكان الحادث وأطلقت عملية بحث.

وفي حادث منفصل أمس الجمعة، قتل شرطي عندما فتح رجال مسلحون مجهولو الهوية النار على طاقم تقييم ما بعد حملة تطعيم ضد شلل الأطفال في منطقة مانرا في جنوب منطقة وزيرستان السفلى.

ولم يتم بعد القبض على المهاجمين في كلتا الحادثتين، وتبنت مجموعة تابعة لحركة طالبان باكستان المسؤولية عن الهجمات.

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