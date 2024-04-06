ختام فعاليات معرض فيصل الثاني عشر للكتاب

اختتمت الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، مساء أمس الجمعة، فعاليات الدورة الثانية عشر لمعرض فيصل للكتاب، والتي أقيمت تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، بمشاركة قطاعات وزارة الثقافة، وبعض دور النشر الخاصة.

وقدمت معرض فيصل للكتاب على مدار أيامه من الفعاليات الفنية، والورش المختلفة للأطفال، إلى جانب مجموعة من الندوات الثقافية والدينية.

وشهد المعرض، إقبالا كبيرا من الجمهور للمشاركة في الأنشطة، واقتناء الكتب المختلفة من الهيئات ودور النشر المشاركة.

وأقيمت ندوة بعنوان: «النضال الوطني وانتصارات أكتوبر»، شارك فيها د. محمد رفعت الإمام، والكاتب محمد نبيل محمد، وأدارتها الدكتورة سحر حسن، وضمن محور رمضانيات عقدت ندوة «انتصارات الأمة في شهر الصيام»، بمشاركة الواعظ أحمد عبدالباسط، والواعظة منال عبدالمجيد، وأدارها مروان حماد.

وفي اليوم الثالث ضمن محور رمضانيات، عقدت ندوة «ليالي العشر الأواخر من رمضان.. وكيف نستثمرها؟ .. وليلة القدر خير من ألف شهر» شارك فيها الواعظ أحمد عبد الباسط- الواعظة جيهان يس، وأدارتها آية حسام، أما اليوم الرابع تم تنظيم أمسية شعراء العامية، بمشاركة الشعراء خلف جابر- رجب الصاوي- سالم الشهباني - سعيد شحاتة، وأدارتها الدكتورة شيرين العدوي، وفي محور رمضانيات ندوة: «الزكاة طُهرة ونماء.. والمرأة والزكاة»، بمشاركة الواعظ محمود عابدين والواعظة سحر شوقي، وأدارها حمادة محجوب.

أما اليوم الخامس، جاءت ندوة: «رمضان في تراثنا المخطوط» بمشاركة الدكتورة عزة محمود، ومروة الشريف، والشاعر عادل سميح، وفي محور رمضانيات ندوة «فقه الاعتكاف وغاياته في القرآن والسنة»، بمشاركة الواعظ حسين إبراهيم، والواعظة أسماء محمود، وأدارها مروان حماد، واليوم السادس شهد «أمسية شاعرات العامية» بمشاركة حبيبة الزين - حنان شاهين - ريهام شمس - سوزان كمال - ياسمين الشاذلي، وإدارة ماجد أبادير، وفي محور رمضانيات جاءت ندوة «أحوال السلف الصالح في رمضان والعشر الأواخر»، بمشاركة الواعظ علي السيد، والواعظة منال عبد المجيد، وإدارة حمادة محجوب.

وعقدت في اليوم السابع ندوة «مختارات دار الكتب.. رحلة في عالم الأدب» بمشاركة د. أحمد عفيفي - د. وليد مبارك - د. نهال خلف، وأدارتها مروة الشريف، وفي محور رمضانيات «يا من أسأت الاستقبال أحسن الوداع»، بمشاركة الواعظ محمود عابدين-الواعظة جيهان يس، وأدارتها آية حسام، واليوم الثامن ندوة «حكاياتنا الشعبية.. تراث حي الأميرة ذات الهمة» رواها د. محمد شحاتة العمدة، وفي محور رمضانيات «للصائم فرحتان» بمشاركة الواعظة أسماء محمود، وإدارة مروان حماد.