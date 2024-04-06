 وسط قيود إسرائيلية لملف المساعدات.. 50 شاحنة محملة بمواد إغاثية تعبر من رفح - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وسط قيود إسرائيلية لملف المساعدات.. 50 شاحنة محملة بمواد إغاثية تعبر من رفح


نشر في: السبت 6 أبريل 2024 - 6:45 م | آخر تحديث: السبت 6 أبريل 2024 - 6:45 م

قالت قناة القاهرة الإخبارية، إن 50 شاحنة تحمل موادًا إغاثية مرت من معبر رفح اليوم السبت، بالإضافة إلى أربع سيارات محملة بالوقود.

وأضافت أن هناك عراقيل تضعها إسرائيل أمام المساعدات، حيث أكدت أن الشاحنات تذهب لمنفذ العوجة من أجل الفتيش، والذي يبعد عن معبر رفح بمسافة 40 كيلو مترا.

وأشارت إلى أن دخول 18 مصابا و28 مرافقا عبر معبر رفح، قادمين من قطاع غزة، وتم توجيههم إلى المستشفيات.

ولفتت إلى أن إجمالي المساعدات التي دخلت خلال الـ6 أشهر الماضية من الأزمة الفلسطينية 67% من إجمالي المساعدات، موضحا أن مطار العريش استقبل أكثر من 7000 رحلة جوية محملة بالمساعدات الإنسانية.

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