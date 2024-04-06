منظمة التعاون الإسلامي تدين الاعتداءات الإسرائيلية على المصلين في المسجد الأقصى

أدانت منظمة التعاون الإسلامي، بشدة قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي، منع الآلاف من الوصول إلى المسجد الأقصى والاعتداء السافر على المصلين، بإطلاق قنابل الغاز السام والمسيل للدموع عليهم داخل باحاته، ما أدى إلى إصابة واعتقال المئات منهم، في انتهاك صارخ لجميع الأعراف والقوانين الدولية، والقيم الإنسانية.

ودعت المنظمة التي تتخذ من جدة مقرا لها، في بيان لها ليل الجمعة/ السبت، المجتمع الدولي إلى تحمل مسئولياته تجاه إلزام إسرائيل وقف جميع انتهاكاتها المتكررة لحرية العبادة وحرمة الأماكن المقدسة في القدس المحتلة.

وأكّدت ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك.

كما جددت المنظمة التي تضم في عضويتها 57 دولة مسلمة، "دعوتها إلى ضرورة تنفيذ قرارات الأمم المتحدة بشأن وقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء قطاع غزة".

ومنعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، آلاف المصلين القادمين من الضفة الغربية من الدخول إلى مدينة القدس المحتلة، لأدء صلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك في المسجد الأقصى المبارك.