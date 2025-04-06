غارات إسرائيلية كثيفة شمالي مدينة دير البلح بعد إطلاق صواريخ على أسدود بإسرائيل

قالت وسائل إعلام فلسطينية إن الطيران الحربي الإسرائيلي يشن حاليا غارات مكثفة شمالي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة بعد الرشقة الصاروخية الأخيرة التي تبنتها كتائب القسام على مدينة اسدود وعسقلان بإسرائيل اليوم.

وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن الصواريخ التي أطلقتها الفصائل الفلسطينية على أسدود وعسقلان، أطلقت من منطقة دير البلح وسط قطاع غزة "التي لم ينشط فيها الجيش"، حسب تعبيرها.

كان طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي قد قصف مدينة دير البلح صباح اليوم مما اسفر عن استشهاد أربعة فلسطينيين داخل منزلهم.

وأفادت مصادر طبية في القطاع، بأن طيران الاحتلال الحربي استهدف منزلاً وسط مدينة دير البلح، ما أدى إلى استشهاد أربعة فلسطينيين على الأقل، وإصابة آخرين بجروح متفاوتة، بينهم أطفال ونساء ـ حسب موقع قدس برس.