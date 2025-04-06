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اختتم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو زيارة هامة إلى المجر، التي وصفها بأنها "صديقة كبيرة جدًا لإسرائيل".

وأشار إلى دعم المجر المستمر لإسرائيل في الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، وخاصة في المحكمة الدولية في لاهاي والتي وصفها بأنها "فاسدة".

وأوضح أن المجر تدافع عن إسرائيل ضد محاولات استهداف حقها في الدفاع عن النفس.

وقال نتنياهو إنه سيكون أول زعيم أجنبي يلتقي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في لقاء سيبحث قضايا اقتصادية هامة تخص إسرائيل.

وأضاف أن العديد من الزعماء يسعون للقاء ترامب من أجل مصالح اقتصادية لدولهم.

وذكر أن العلاقة "المميزة" بين الولايات المتحدة وإسرائيل ضرورية في الوقت الحالي.