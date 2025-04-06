أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى نحو 923 ألفا و670 جنديا منذ بداية الحرب

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأحد، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى نحو 923 ألفا و670 جنديا، بينهم 1330 لقوا حتفهم، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الأحد.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 10554 دبابة، منها 13 دبابة أمس السبت، و21972 مركبة قتالية مدرعة، و25786 قطعة مدفعية، و1354 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1124 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأشار البيان، إلى تدمير 370 طائرة حربية، و335 مروحية، و31846 طائرة مسيرة، و3130 صواريخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و43050 من المركبات وخزانات الوقود، و3789 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.