تايوان تعتزم تقديم تنازلات في مواجهة الرسوم الجمركية الأمريكية

قال الرئيس التايواني لاي تشينج تي، اليوم الأحد، إن تايوان لن تفرض رسوما جمركية بالمثل على الولايات المتحدة بل ستقوم باتخاذ خطوات تنازلية بدلا من ذلك.

وأشار لاي إلى عدد من الردود على الرسوم الجمركية الكاسحة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء.

وأكد لاي أن تايوان يجب أن تستورد المزيد من السلع الأمريكية لتقليل العجز التجاري، وبالإضافة إلى ذلك، يجب على الشركات التايوانية أن تستثمر أكثر في الولايات المتحدة، ويجب خفض الحواجز التجارية التي تواجهها الشركات الأمريكية.

ووفقا لترامب، سوف يتم فرض رسوم جمركية بنسبة 32% على السلع القادمة من تايوان. وتعد تايوان سابع أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة، حيث ارتفعت صادراتها إلى الولايات المتحدة بنسبة 5ر32% في عام 2024.

وقد فاجأت الرسوم الجمركية العالية المفروضة على تايوان المراقبين، حيث إنها تُعد من كبار مصنعي أشباه الموصلات عالية الجودة الضرورية للعديد من المنتجات التكنولوجية المصممة في الولايات المتحدة.

وتعد اشنطن أهم حليف لتايوان، حيث تواجه الجزيرة الديمقراطية التي تتمتع بالحكم الذاتي تهديدا مستمرا من جانب الصين.