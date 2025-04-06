سيراميكا: لن نكون «كوبري» بين الأهلي والزمالك

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رفض معتز البطاوي، المشرف العام على الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا، فكرة أن يكون ناديه بمثابة كوبري، لانتقال اللاعبين.

وتشير العديد من التقارير إلى رغبة نادي الزمالك في التعاقد مع الجزائري أحمد قندوسي، لاعب الأهلي السابق وسيراميكا كليوباترا الحالي.

وقال معتو البطاوي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «MBC مصر 2»: «توجد بعض العروض الرسمية التي وصلت لقندوسي لكن سنناقشها نهاية الموسم».

وأضاف: «بخصوص مفاوضات مع الزمالك هناك توجد عروض محلية وخارجية ولكننا سنرى بعد انتهاء الموسم».

وأتم: «لا يوجد أي بند وضعه الأهلي في عقد بيع قندوسي لنا بمنع بيعه للزمالك، لكن هناك شق أدبي بيننا وبين الزمالك والأهلي بأننا لن نكون كوبري».