محافظ شمال سيناء يرد على شائعات رفح الجديدة: المدينة لأهلها المصريين وتستوعب 25 ألفا

نفى اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، الادعاءات والشائعات المغرضة التي زعمت أن مدينة رفح الجديدة لم تعمل وخصصت لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، مؤكدا أن المدينة مخصصة لأهالي مدينة رفح المصرية.

وأشار خلال تصريحات لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي عبر «ON E» إلى اختياره اليوم الثاني من وقف إطلاق النار بغزة؛ لافتتاح المدينة بحضور الفريق أسامة عسكر، مستشار رئيس الجمهورية.

وتابع: «في كلمة الافتتاح أكدت أن اختيار هذا اليوم لشيئين، أولا لنُري العالم كله أننا ممكن نشتغل على 500 محور وليس محورا واحدا، والشيء الثاني ردا على الشائعات؛ فرفح لأهل رفح والمدينة أمامهم».

ورد على عدم عودة بعض المصابين الفلسطينيين الذين دخلوا مصر للعلاج، قائلا: «في اليومين الماضيين، سأل كثير من الناس عن مصابي غزة الذين دخلوا مصر، متى سيعودون، للأسف، لم يقرأ هؤلاء الناس بنود الاتفاق والمنشور على الإنترنت، والذي يتضمن استقبال المصابين في المرحلتين الأولى والثانية، وفي حال الوصول للمرحلة الثالثة يفتح المعبر للإصابات العالقة في المرحلة الثالثة، وفقا لنص الاتفاق».

وأشار إلى «استغلال المغرضين لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن التهجير وترجمة كل تصرف أننا بنعمل تهجير للفلسطينيين بشكل غير معلن»، مؤكدا أن الرئيس السيسي ووزارة الخارجية أعلنا مرارا وتكرارا وبشكل قاطع رفض مصر التام لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين، أو تصفية القضية الفلسطينية.

ولفت إلى انتهاء المرحلة الأولى من المدينة وتسكين 411 أسرة، لافتا إلى تسليم المرحلة الثانية في 25 أبريل.

وأضاف أن المدينة تضم 1600 عمارة سكنية، بإجمالي طاقة استيعابية 25.600 مواطن، وهو ما يتناسب مع عدد سكان رفح المصرية الفعلي 25 ألف مواطن، مؤكدا أن المدينة مزودة بكافة المرافق والخدمات اللازمة.