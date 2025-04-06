فالفيردي يكشف كواليس الحصول على قميص كروس

أكد الأوروجوائي فيديريكو فالفيردي، لاعب ريال مدريد، اليوم الأحد، أن قميص النادي يجعل المرء "أعظم وأقوى"، مشيرا إلى أنه مستعد لتقديم كل ما لديه في مواجهة آرسنال الإنجليزي في ربع نهائي دوري الأبطال، يوم الثلاثاء المقبل.

وقال فالفيردي في مقابلة مع موقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا): "لا بد أن تشعر بالسعادة والفخر بسبب ما تدافع عنه وترتديه على صدرك.، قميص ريال مدريد يجعلك أقوى وأعظم. تنسى كل آلام ساقيك حين تخرج وترى الجمهور وتسمع نشيد دوري الأبطال ونشيد الميرنجي".

وأضاف اللاعب: "تتراكم مشاعر كثيرة وشعور كبير بالفخر. تدخل إلى الملعب بنهم يقول لك إنك قادر على كل شيء".

وتوج فالفيردي مع الريال بدوري الأبطال مرتين، ولهذا أبرز خصوصية المرة الأولى في نسخة 2021-22.

وأردف اللاعب "للأمانة لن يكون الأمر ساحرا أبدا مثل المرة الأولى لي. ستظل دائما في الذاكرة، لكن لدينا دوما نهم للفوز وتحقيق أشياء والفوز بألقاب".

وبخصوص ارتداء القميص رقم 8 خلفا للألماني توني كروس قال: "تحدثت في البداية مع زوجتي عن رغبتي في عدم تفضيلي ارتداء القميص احتراما لصاحبه توني، وهو شخص صنع الكثير مع النادي وترك هذا الأثر".

وختم فالفيردي: "حين وافق توني على استخدامي للرقم استرخيت وقلت: هذه هي اللحظة وعليّ أن أستمتع بها".