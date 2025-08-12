هولندا: اعتقال 3 مشتبه بهم في تحطيم باب مدخل السفارة الإسرائيلية لدى لاهاي وطلائه بالأحمر

اعتقلت السلطات الهولندية، اليوم الثلاثاء، 3 أشخاص مشتبه بهم في تحطيم باب مدخل السفارة الإسرائيلية في لاهاي، وطلائه باللون الأحمر.

وقال السفير الإسرائيلي لدى هولندا في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، مساء الثلاثاء، إن الحادث وقع في ساعة مبكرة من صباح اليوم.

وادعى أن «هذا العمل الجبان دليلٌ آخر على العواقب الوخيمة لتصاعد الكراهية والتحريض»، داعيًا إلى تمكين الدبلوماسيين من أداء عملهم بأمان ودون عوائق في جميع الأوقات.

وأشار إلى أن الشرطة الهولندية ألقت القبض على المشتبه بهم، معربًا عن ثقته في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة؛ لمنع شن هجمات مماثلة في المستقبل.

والخميس، قررت شركة الطيران الإسرائيلية «إل عال» إخلاء مكتبها بالعاصمة الفرنسية باريس، بعد أن كُتبت على جدرانه عبارات منها «شركة الإبادة الجماعية»، وطلاء مدخله بالأحمر.

واكتفت الشركة بالقول، في بيان، إن «الحادث وقع في وقت كان المبنى خاليًا من الأشخاص، ولم يكن هناك خطر على موظفينا».

ومنذ أكثر من 22 شهرا، يواصل الاحتلال الإسرائيلي وبدعم أمريكي مطلق عدوانه على قطاع غزة، في حملة وُصفت دوليًا بأنها إبادة جماعية، تتضمن القتل والتجويع والتدمير والتهجير، رغم أوامر محكمة العدل الدولية بوقف العمليات والامتثال للقانون الدولي.

وخلّف العدوان أكثر من 215 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.