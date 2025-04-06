 وزير الدفاع الإسرائيلي يزعم وجود مراسلات بين إيران ويحيى السنوار ومحمد الضيف: إيران دعمت خطة 7 أكتوبر - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير الدفاع الإسرائيلي يزعم وجود مراسلات بين إيران ويحيى السنوار ومحمد الضيف: إيران دعمت خطة 7 أكتوبر

وكالات
نشر في: الأحد 6 أبريل 2025 - 5:23 م | آخر تحديث: الأحد 6 أبريل 2025 - 5:23 م

زعم وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس عن وجود مراسلات بين إيران والقائد العام لكتائب القسام محمد الضيف، ورئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار، مؤكدا "دعم إيران لخطة السابع من أكتوبر 2023".

وقال كاتس في تصريحات اليوم خلال زيارة لوحدة الاستخبارات في فرقة "أمشوت"، ، أن "الضيف والسنوار طالبا قائد فيلق القدس بـ500 مليون دولار لتدمير إسرائيل"ـ حسب موقع العربية.

وأوضح أن الوثيقة التي يقدمها لأول مرة تتضمن تسجيلاً للمحادثات التي تم العثور عليها في أنفاق كبار قادة حماس في غزة.

وأشار إلى أن الوثيقة تثبت وجود علاقة مباشرة بين إيران والسنوار والضيف كجزء من دعم إيران لخطة حماس لتدمير إسرائيل.

وأكد كاتس أن رئيس الفرع الفلسطيني للحرس الثوري الإيراني، إيزادي، رد على طلب الضيف والسنوار، وأجاب أن "إيران على الرغم من وضعها الاقتصادي الصعب ومعاناة الشعب الإيراني، ستواصل ضخ الأموال لحماس".

واتهم الوزير الإسرائيلي ايران بتمويل وتشجيع الإرهاب في جميع القطاعات من غزة، عبر لبنان، وسوريا، والضفة الغربية، والآن أيضاً الحوثيين في اليمن تحت راية الرغبة في تدمير إسرائيل.

كانت إيران نفت أكثر من مرة علمها بالهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023 والذي أسفر عن مقتل حوالي 1200 شخص وأسر نحو 250 آخرين.

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