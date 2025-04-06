 منتخب مصر للناشئين يفوز على الكاميرون ويحيي آمال التأهل لكأس العالم - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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منتخب مصر للناشئين يفوز على الكاميرون ويحيي آمال التأهل لكأس العالم

الشروق
نشر في: الأحد 6 أبريل 2025 - 8:16 م | آخر تحديث: الأحد 6 أبريل 2025 - 8:16 م

اقتنص منتخب مصر تحت 17 عامًا فوزًا هامًا على نظيره منتخب الكاميرون بنتيجة 2-1، في المباراة التي جرت بين الفريقين ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025.

افتتح حمزة عبد الكريم التسجيل للمنتخب المصري في الدقيقة 43 من زمن الشوط الأول، بعد أن سجل هدف التعادل من ركلة جزاء. وفي الشوط الثاني، أضاف عبد العزيز الزغبي الهدف الثاني في الدقيقة 64، ليمنح مصر التقدم والفوز في المباراة.

وبهذا الانتصار، يحيي منتخب مصر آماله في المنافسة على بطاقة التأهل لبطولة كأس العالم للناشئين في قطر. ويتبقى للمنتخب المصري مباراة فاصلة ضد ثالث المجموعة الرابعة (ساحل العاج أو أنجولا)، حيث سيتأهل أحدهما للنسخة المقبلة من كأس العالم تحت 17 عامًا.


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