ستارمر يتعهد بحماية الشركات البريطانية من عاصفة ترامب التجارية

تعهد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بحماية الشركات البريطانية من تداعيات الرسوم الجمركية الأمريكية، التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أخيرا، مُمهدا الطريق لتدخلات حكومية لدعم القطاعات الأكثر تضررا، بحسب موقع "العربية.نت" الإخباري.

وقال ستارمر، إن حكومته ستبذل كل ما يلزم للدفاع عن المصلحة الوطنية، مؤكدا، أنها ستتدخل لحماية وظائف المواطنين.

وفي مقال له لصحيفة "التلجراف" البريطانية، قال أيضا، إنه "سيواصل الدفاع عن حرية التجارة وانفتاحها" على الرغم من تراجع أمريكا نحو الحمائية.

وأوضح أنه لا رابح من حرب تجارية، والعالم كما عرفناه انتهى ونستعد لما هو آت، مردفا: "العالم الجديد تحكمه الصفقات والتحالفات أكثر من القواعد الراسخة".

واعتبر أن الأولوية القصوى الحفاظ على الهدوء والسعي للحصول على أفضل صفقة في ما يتعلق بالرسوم الجمركية.

وذكر ستارمر، أن عواقب الرسوم الجمركية على بريطانيا والعالم قد تكون وخيمة، قائلا إن كل الخيارات مطروحة للتعامل معها.

وأكد ستارمر، أن بلاده مستعدة لاستخدام السياسة الصناعية لحماية الشركات البريطانية من أزمة الرسوم الجمركية.

وفي وقت سابق، قال متحدث باسم الحكومة البريطانية، إن رئيس الوزراء كير ستارمر اتفق مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على أن أي حرب تجارية لا تصب في مصلحة أحد، لكن جميع الخيارات تبقى مطروحة.

كما عبر الزعيمان في اتصال هاتفي بينهما عن قلقهما من التبعات الاقتصادية والأمنية في العالم للرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة، وخصوصا في جنوب شرق آسيا.

وكان الرئيس الأمريكي ترامب، قد أعلن عن ضرائب استيراد شاملة على الدول الأجنبية، بما فيها رسوم جمركية بنسبة 10% على السلع البريطانية وهي أقل النسب. وقد أثار هذا الإعلان ردود فعل انتقامية من عدد من الدول، وأكبر انخفاضات في أسواق الأسهم العالمية منذ جائحة كورونا.