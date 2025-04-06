محمد صلاح يسعى أمام فولام لتحقيق رقم قياسي جديد

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يحل نادي ليفربول ضيفًا على فولام اليوم الساعة 3 عصرًا، ضمن منافسات الجولة 31 من بطولة الدوري الإنجليزي.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 73 نقطة، بينما يأتي فولهام في المركز التاسع برصيد 45 نقطة.

وتشهد مباراة اليوم إنجازًا تاريخيًا ورقمًا قياسيًا جديدًا يسعى محمد صلاح لتحقيقه في الدوري الإنجليزي.

يدخل محمد صلاح لقاء فولام اليوم وهو على قمة جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 27 هدفًا.

ويطمح محمد صلاح ليصبح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يساهم بهدفين في خمس مباريات متتالية خارج أرضه.

وساهم النجم المصري محمد صلاح مع ليفربول خلال آخر 4 مواجهات خارج أرضه في 8 أهداف، حيث سجل هدفين أمام بورنموث، وسجل هدفًا وصنع آخر في كل مباراة أمام إيفرتون وأستون فيلا ومانشستر سيتي.