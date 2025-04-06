سموتريتش يواصل التحريض على غزة: يجب ألا نتوقف قبل تدمير حماس

أكد وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، ضرورة التزام الحكومة بتدمير حركة حماس، مشددا على أن الهجمات الصاروخية التي تعرضت لها المدن الجنوبية من قطاع غزة تذكر الجميع بمواصلة تحقيق هذا الهدف.

وقال سموتريتش: "إذا كان هناك من يحتاج إلى تذكير لماذا لا ينبغي لنا أن نتوقف لحظة واحدة قبل تدمير حماس، فقد حصل عليه الليلة في شكل إطلاق الصواريخ التي جاءت من غزة إلى المدن الجنوبية."- حسب سكاي نيوز عربيه.

وأضاف الوزير الإسرائيلي المتطرف: "لقد تعهدنا لمواطني إسرائيل بأن حماس سوف يتم تدميرها وأن سكان الجنوب سوف يتمكنون من العيش بسلام وأمان لسنوات عديدة، وبمساعدة الله سوف نحقق ذلك".

ومساء اليوم، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، عن قصف مدينة "أسدود" في إسرائيل برشقة صاروخية، في خطوة قالت إنها جاءت ردا على المجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين.

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه تم رصد نحو 10 صواريخ أطلقت من قطاع غزة وتم اعتراض معظمها.