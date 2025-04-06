بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي نشر قواته في محور "موراج" الفاصل بين مدينتي رفح وخان يونس، جنوبي غزة، السبت، وذلك للمرة الأولى منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة، في خطوة لاقت تنديداً فلسطينياً باعتبارها تهدف لعزل مدينة رفح عن باقي القطاع.

ونشر جيش الاحتلال الإسرائيلي بياناً، السبت، قال فيه إن "قوات الفرقة 36 عادت للعمل في قطاع غزة وبدأت أنشطتها في محور موراج"، ولفت إلى أن القوات الإسرائيلية "تعمل فيه لأول مرة"، بحسب موقع " الشرق" الإخباري.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أعلن الأربعاء عن إنشاء "محور موراج"، مشيراً إلى أن الهدف منه عزل مدينة رفح التي أخلاها الجيش الإسرائيلي من سكانها قسراً عن باقي مناطق القطاع.

إلى ذلك، أفاد الناطق باسم الدفاع المدني في قطاع غزة محمود بصل، بأنه تم نقل 6 ضحايا بينهم سيدة (40 عاماً)، وعدد من المصابين بينهم أطفال، إلى مستشفى ناصر بخان يونس إثر قصف جوي إسرائيلي استهدف خيمة كانت تؤوي عشرات النازحين ومنزلاً غرب خان يونس في وقت متأخر مساء السبت.

وأضاف بصل في تصريحات لـ "الشرق"، أن القصف الجوي في خان يونس ورفح، ومدينة غزة تزامن مع قصف مدفعي على المناطق الشرقية للقطاع وفي شمال القطاع، ما أجبر مئات العائلات على النزوح.