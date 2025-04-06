البابا فرنسيس يظهر أمام الحشد في ساحة القديس بطرس بعد أسبوعين من خروجه من المستشفى

ظهر البابا فرنسيس أمام الحشد في ساحة القديس بطرس بعد أسبوعين من خروجه من المستشفى.

فقد دخل البابا فرنسيس إلى ساحة القديس بطرس على كرسي متحرك خلال قداس يوبيل خاص للمرضى، مما يمثل أول ظهور علني له في الفاتيكان اليوم الأحد منذ خروجه من المستشفى قبل أسبوعين.

ورفع البابا يديه ليلوح للحشد، الذي وقف وصفق له، بينما كان يتم تحريكه إلى مقدمة المذبح في الساحة.

وقال البابا للحشد: "أتمنى للجميع أحدًا مباركًا. شكرًا جزيلاً لكم".

وكان صوت البابا أقوى مما كان عليه عندما خاطب المهنئين له خارج مستشفى جيميلي في يوم خروجه من المستشفى في 23 مارس، بعد تعرضه لالتهاب رئوي مهدد للحياة خلال إقامته في المستشفى لمدة خمسة أسابيع.

وكان فرنسيس، قد خرج من مستشفى جيميلي، قبل أسبوعين، بعد أن مكث فيه لمدة 38 يوما، سادت خلالها مخاوف على حياته، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) اليوم.

وأعلن الفاتيكان أمس الأول الجمعة أن صحته آخذة في التحسن.

وأدى تعليق أدلى به متحدث باسم الفاتيكان في ذلك الوقت إلى تكهنات بأن البابا يمكن أن يظهر علناً في صلاة التبشير الملائكي التقليدية يوم الأحد.

يذكر أن قداس المرضى جزء من عام اليوبيل 2025.

وبدأ يوبيل عام 2025 بفتح الأبواب المقدسة في كاتدرائية القديس بطرس في 24 ديسمبر، عشية عيد الميلاد. ويتم الاحتفال باليوبيل كل 25 عامًا.