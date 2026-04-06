العراق يقرر استيراد الذهب عبر منفذ طربيل الحدودي مع الأردن

قرر العراق اليوم الاثنين، اعتماد منفذ طربيل الحدودي مع الأردن منفذا لدخول الذهب المستورد لحساب بغداد.

وذكر بيان للمجلس الوزاري للاقتصاد، أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين ترأس الجلسة الثالثة عشرة للمجلس الوزاري للاقتصاد وقرر "إضافة منفذ طربيل الحدودي ليكون منفذا معتمدا لدخول الذهب المستورد إلى البلاد لحين رفع الحظر الجوي الناتج عن الأعمال العسكرية في المنطقة".

وأكد المجلس أن العراق يواجه صعوبات أمنية واقتصادية وتجارية على حد سواء، بسبب ظروف الحرب التي تشهدها المنطقة وأهمية توحيد الجهود والمواقف في هذا الظرف الاستثنائي والحساس.

وبحسب بيانات للبنك المركزي العراقي، فإن إجمالي احتياطيات العراق من الذهب حتي مطلع العام الحالي تجاوزت 160 طنا.