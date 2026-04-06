وزير الحرب الأمريكي: سننفذ أكبر موجة ضربات ضد إيران اليوم وتصعيد أكبر غدا

أعلن وزير الحرب الأمريكي، بيت هيجسيث، أن بلاده ستنفذ اليوم أكبر عدد من الضربات ضد إيران، مع توقع أن تكون وتيرة العمليات أكثر كثافة غدًا.

وأضاف أن الجندي الثاني كان مختبئًا داخل كهف خلال عملية البحث والإنقاذ، مؤكدًا أن العملية كانت استثنائية وتعكس عزيمة القوات الأمريكية، بحسب ما أورده موقع "الشرق" الإخباري.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد منح إيران مهلة حتى يوم الثلاثاء، الساعة الثامنة مساءً بالتوقيت المحلي، للتوصل إلى اتفاق وفتح مضيق هرمز، مهددًا بأنه في حال عدم الاستجابة "سيتم تحويل إيران إلى جحيم"، على حد وصفه.