وفاة شخصين ونزوح الآلاف إثر الفيضانات في داغستان الروسية

ذكرت وزارة الحماية المدنية في داغستان، اليوم الاثنين، أن امرأة وابنتها لقيتا حتفهما وتحتم إجلاء 4 آلاف شخص إثر انهيار جدار سد في جمهورية داغستان الروسية عقب هطول أمطار غزيرة.

وغمرت مياه الفيضانات نحو ألفي منزل في منطقة ديربنت المطلة على بحر قزوين. وجرى العثور على جثتي امرأة وابنتها ولكن لايزال آخرون مفقودين.

وأفاد موقع جولوس داغستانا "صوت داغستان" الإخباري الإقليمي بأن الفيضانات ضربت العاصمة الداغستانية محج قلعة فيما تواجه المجمعات السكنية خطر الانهيار.

وأنشأت السلطات الإقليمية مراكز إيواء طارئة. وقالت الوزارة، إنه من المتوقع هطول المزيد من الأمطار في المنطقة إلى جانب هبوب رياح تصل سرعتها إلى 120 كيلومترا في الساعة، وحدوث انهيارات أرضية.

وهطلت الأمطار الغزيرة على منطقة شمال القوقاز منذ نهاية مارس. ونتيجة لغمر مياه الفيضانات محطات الطاقة الفرعية، انقطعت الكهرباء عن نحو 20 مقاطعة في داغستان.