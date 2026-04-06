إيران تعلن إسقاط مسيرة أمريكية في محافظة أصفهان

أعلنت إيران، الاثنين، إسقاط طائرة أمريكية مسيّرة من طراز "MQ-9 ريبر"، بواسطة منظومات دفاعها الجوي في محافظة أصفهان.

جاء ذلك في بيان صادر عن الحرس الثوري، بحسب التلفزيون الرسمي الإيراني.

وأوضح البيان أن المسيرة الأمريكية المسلحة تم إسقاطها عبر شبكة الدفاع الجوي المتكاملة في أجواء أصفهان.

وأشار البيان إلى أن عدد المسيّرات التابعة للولايات المتحدة وإسرائيل التي تم إسقاطها حتى الآن بواسطة أنظمة الدفاع الجوي المتكاملة في مختلف أنحاء البلاد، قد بلغ 168 مسيّرة.

من جانب آخر أفادت تقارير إعلامية بتدمير القوات الإيرانية مسيّرة أمريكية أخرى من طراز "لوكاس"، قرب جزيرة خارك.

وأوضحت التقارير الإعلامية أن الولايات المتحدة قامت بتصنيع "لوكاس" عبر استنساخ المسيرة الانتحارية الإيرانية "شاهد-136".

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران خلفت آلاف القتلى والجرحى الإيرانيين، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل.

وتستهدف إيران ما تقول إنها مواقع ومصالح أمريكية في دول عربية، غير أن بعض الهجمات أسفرت عن قتلى وجرحى، وألحقت أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.