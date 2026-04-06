إطلاق صواريخ بشكل متزامن من إيران واليمن ولبنان على إسرائيل

أفادت القناة «12» العبرية، مساء اليوم الاثنين، بإطلاق صواريخ بشكل متزامن من إيران واليمن ولبنان على إسرائيل.

وقالت في تقرير عبر موقعها الرسمي، إن الصواريخ الإيرانية أدت إلى دوي صفارات الإنذار في القدس ومناطق وسط إسرائيل.

وأفاد السكان بسماع أصوات انفجارات جراء الهجوم الإيراني، فيما تشير التقديرات إلى أن أحد الصواريخ كان يحمل رأسًا حربيًا متفجرًا.

وبالتزامن مع إطلاق الصواريخ من إيران، دوت صفارات الإنذار في وادي عربة خشية اختراق طائرات مسيّرة للأجواء الإسرائيلية. إضافةً إلى ذلك، فُعّلت حالة التأهب في الجليل عقب إطلاق حزب الله صواريخ من لبنان.

كما دوت صفارات الإنذار في إيلات مرتين، بسبب توغل طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون من اليمن. وبحسب مزاعم القناة العبرية، لم ترد أنباء عن وقوع أضرار أو إصابات.

وفي وقت سابق، دوت أصوات انفجارات في تل أبيب، بعد رصد إطلاق صواريخ من إيران تجاه مناطق وسط إسرائيل.

وأفادت وسائل إعلام عبرية بإصابة مبنى بشكل مباشر في رمات غان شرقي تل أبيب، مما تسبب في تدمير طابق فيه.

وسقطت شظايا صاروخ إيراني في أكثر من 5 مناطق وسط إسرائيل، فيما كشف الإسعاف الإسرائيلي عن أن فرقه تتعامل مع 27 موقعا سقطت فيها ذخائر عنقودية في تل أبيب الكبرى.

وذكر الإسعاف الإسرائيلي أن شظايا الصاروخ العنقودي أدت إلى إصابة 3 أشخاص في رمات غان.