متحدث التعليم: الوزارة هي المسئولة عن ختم شهادات الدبلومة الأمريكية

قال شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن اعتماد المدارس الدولية لتدريس الدبلومة الأمريكية داخلها، يتطلب موافقة إحدى 6 هيئات داخل الدولة، مضيفًا أن ختم الشهادات يتم داخل هذه الهيئات أيضًا.

ولفت خلال مداخلة هاتفية على برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع عبر قناة «on e»، إلى قرار محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم، بختم شهادات طلاب الدبلومة الأمريكية بالمدارس الدولية، داخل الوزارة من لجنّة تتكون من المركز القومي للامتحانات، وجمعية المدارس الدولية والتعليم الخاص.

وأوضح أنه على الراغبين في ختم شهاداتهم بعد انتهاء الدراسة، التوجه لهذه اللجنة داخل وزارة التربية والتعليم، لاعتمادها، مضيفًا أنه عند السفر للخارج يجب اعتمادها أيضًا من وزارة الخارجية.

وأكمل: «أي حد بعد ما بيخلص عاوز يختم الشهادة بيروح للجنة دي جوا الوزارة يختم الشهادة بتاعته ولو هو هيسافر برا بيروح يعتمدها من وزارة الخارجية ودا اللي بيتم».

وأضاف أن قيمة اعتماد هذه الشهادات من وزارة التربية والتعليم لا تتجاوز الـ6000 جنيه، وأنها أقل من المبالغ المدفوعة مسبقًا للمدارس، موضحًا أنه بالإضافة للـ6 آلاف جنيه، كان يتم تحصيل ما يصل إلى 300 دولار، كمصاريف إضافية.

وتابع: «الوزارة ألغت الأعباء الإضافية فأصبح إجمالي المبلغ اللي بيدفعه ولي الأمر هو الـ6 آلاف بس مبتغرمش مبلغ تاني إضافي بتطلبه المدرسة أو الهيئة علشان ختم الشهادة».

وردّ على التساؤلات حول تعدد المبالغ التي يدفعها أولياء الأمور لاستخراج شهادات إضافية، قائلًا إن استخراجها يتم وفق رغبات ولي الأمر، والذي ربما يحتاج توثيقًا معينًا للشهادة، مضيفًا: «كل حالة منفردة لوحدها».

وأكد أن للطلاب الحق في الالتحاق بالجامعات الأمريكية، بعد اعتماد شهاداتهم من وزارة الخارجية المصرية، مضيفًا: «معتمدة من وزارة الخارجية المصرية هي تعتبر كدا رسمية مفيهاش أي حاجة».

وأوضح أنهم يعملون على التنسيق مع وزارة التعليم العالي لقبول هذه الشهادات في الجامعات المصرية، دون أي مشاكل، مؤكدًا: «أي مدرسة هتاخد فلوس زيادة غير المعلن من وزارةالتربية والتعليم هيتم وضعها فورًا تحت الإشراف المالي والإداري».

وحثّ أهالي الطلاب بهذه المدارس، بالتقدم بشكوى لوزارة التربية والتعليم، إذا تمت مطالبته بمالغ إضافية، مشددًا: «الوزارة هتاخد الشكوى على محمل الجد والحسم وفورًا هيتم وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري».

وطمأن أولياء الأمور، قائلًا إن هذه القرارات جاءت لتخفيف الأعباء عليهم، وتسهيل العملية، قائلًا: «الموضوع بدل ما كان بيلف علشان ياخد ختم من كذا مكان أصبح الموضوع كله متلخص في لجنة موجودة في الوزارة فقط».

وذكر أن المدارس الدولية، غير راضية عن هذا القرار، نظرًا لخسارتها للمبالغ الإضافية التي كانت تُحصل سابقًا، مضيفًا أن هذه المبالغ لم يتم توريدها للجهات المانحة، قائلًا: «إحنا مش عارفين المصاريف دي كانت بتروح فين بالضبط».

وكشف عن عمل الوزارة حاليًا لإعداد لائحة متكاملة منظمة لعمل المدارس الخاصة والدولية، مضيفًا أنها ستصدر خلال الفترة القادمة.

واختتم قائلًا: «رسميا الوزارة هي المنوط بها ختم الشهادة فقط مفيش أي هيئة أو جهة أخرى تختم الشهادة الخاصة بالدبلومة الأمريكية غير وزارة التربية والتعليم».