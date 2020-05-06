انتهاء المرحلة الرابعة من خطة إجلاء المواطنين الكويتيين من الخارج

انتهت المرحلة الرابعة من خطة إجلاء المواطنين الكويتيين من الخارج؛ وذلك عقب وصول طائرة الخطوط الجوية الكويتية من لندن مساء اليوم الأربعاء.

واستقبل مطار الكويت الدولي على مدى ثلاثة أيام المواطنين الكويتيين الذين شملتهم المرحلة الرابعة من خطة الإجلاء، عبر 26 رحلة مجدولة إلى كل من لوس أنجلوس، وميامي، ودالاس، وواشنطن، ومونتريال، وسنغافورة، وكوالالمبور، والقاهرة والنجف.

كما شملت هذه المرحلة أيضا رحلات غير مجدولة إلى عدد من المدن في أستراليا، وأوروبا، وآسيا، وأمريكا الجنوبية، وإفريقيا، والتي يوجد فيها مواطنون كويتيون عن طريق الحجز الإلكتروني المباشر لشركات الطيران العالمية، بالتعاون مع سفارات الكويت في الخارج.

وبلغ إجمالي الرحلات المجدولة التي استقبلها مطار الكويت الدولي خلال المراحل الأربع من عملية العودة الشاملة، نحو 179 رحلة مجدولة من عدة وجهات في قارات آسيا، وإفريقيا، وأوروبا، وأمريكا، على متن طائرات شركة الخطوط الجوية الكويتية، وشركة طيران الجزيرة، وشركة طيران الاتحاد الإماراتية، والخطوط الجوية القطرية.

وتأتي خطة العودة الشاملة للمواطنين الكويتيين من الخارج، والتي تضمنت أربع مراحل، تنفيذا لتوجيهات أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح؛ حيث بدأت المرحلة الأولي في 19 أبريل الماضي.

وتعتبر خطة الإجلاء أكبر عودة للمواطنين الكويتيين من الخارج من حيث العدد، وبأقصر فترة ممكنة؛ حيث شملت نحو 50 ألفا من المواطنين الكويتيين المتواجدين في الخارج، وفقا لما سبق وأن أعلنه رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح.