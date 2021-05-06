 المنظمة الدولية للهجرة تجلي 30 مهاجرا إثيوبيا من اليمن إلى بلادهم - بوابة الشروق
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المنظمة الدولية للهجرة تجلي 30 مهاجرا إثيوبيا من اليمن إلى بلادهم

صنعاء - د ب أ
نشر في: الخميس 6 مايو 2021 - 9:49 م | آخر تحديث: الخميس 6 مايو 2021 - 9:49 م

أجلت المنظمة الدولية للهجرة، اليوم الخميس، 30 مهاجرا إثيوبيا من اليمن، جوا إلى بلادهم.

وقالت أوليفيا هيدن المتحدثة باسم المنظمة الدولية للهجرة في اليمن ل (د.ب.أ) إن "30 مهاجرا إثيوبيا عادوا من اليمن إلى بلادهم اليوم الخميس عبر مطار عدن الدولي".

وذكرت أنه بمغادرة هؤلاء يكون 230 إثيوبيا قد عادوا إلى بلادهم من اليمن بشكل طوعي، منذ مطلع مارس الماضي ".

وأفادت بأن المنظمة الدولية للهجرة تعتزم تنفيذ المزيد من الرحلات الجوية لإجلاء مهاجرين إثيوبيين من اليمن خلال الأسابيع والأشهر المقبلة.

ويتواجد عشرات آلاف المهاجرين الإثيوبيين في اليمن ويعيشون ظروفا إنسانية صعبة جراء الحرب التي تشهدها البلاد منذ سبع سنوات.


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