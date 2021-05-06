مصرع 3 أشخاص وإصابة 2 في تصادم سيارة نصف نقل بدراجة بخارية بالشرقية

لفظ 3 أشخاص، أنفاسهم الأخيرة، فيما أصيب 2 آخرين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، مساء اليوم الخميس؛ إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة نصف نقل وتوك توك، بطريق المناجاة الصغرى – المناجاة الكبرى، بدائرة مركز الحسينية بالشرقية.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين سيارة نصف نقل ودراجة بخارية، توك توك، بطرريق المناجاة الصغرى – المناجاة الكبرى بالحسينية، ما أسفر عن مصرع كلًا من: محمد.ع.ال، ونجلته سماح، 9 سنوات، ومحمد.ع.س.ال، قائد الدراجة البخارية، فيما أصيب اثنين آخرين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

تم الدفع بسيارات إسعاف لنقل الجثث والمصابين إلى مستشفى الحسينية المركزي، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.