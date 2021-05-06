عودة عبدالشافي لقائمة الزمالك استعدادا لمواجهة سموحة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك عن قائمة الفريق لمواجهة سموحة المقررة إقامتها في التاسعة والنصف مساء غدٍ الخميس باستاد القاهرة الدولي في الجولة العشرين ببطولة الدوري الممتاز.

وتضم القائمة اللاعبين:

في حراسة المرمى: محمد عواد ومحمود عبد الرحيم جنش.

في خط الدفاع : محمد عبد الشافي، أحمد فتوح، حازم إمام، حمزة المثلوثي، محمود علاء، محمود حمدي الونش ومحمد عبد الغني.

في خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، يوسف أوباما، إسلام جابر، محمود عبد العزيز، أحمد سيد زيزو، محمود عبد الرازق شيكابالا وأشرف بن شرقي.

في خط الهجوم : سيف الدين الجزيري، مروان حمدي وحميد أحداد.