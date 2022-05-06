الغت شركة "كيه.إل.إم" الهولندية للطيران أكثر من 225 رحلة جوية على مدار الأسابيع القليلة الماضية، في ظل نقص العمالة ووجود اضطرابات عمالية في مطار سخيبول الرئيسي في العاصمة أمستردام.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن متحدث باسم شركة "إير فرانس – كيه إل إم" قوله إن الشركة تجري محادثات مع سلطات المطار بشأن مستوى الخدمات خلال عطلة نهاية الأسبوع الجاري، وذلك بعد الغاء 75 رحلة جوية مطلع هذا الأسبوع جراء نقص موظفي الأمن وعمال النظافة في المطار.

كما ألغت شركة "كيه.إل.إم" 150 رحلة جوية على مدار أربعة ايام منذ 23 نيسان/ابريل الماضي بسبب اضراب موظفي الخدمات الأرضية في المطار.

وقالت "كيه.إل.إم" إنه "لا يجب أن يكون الركاب هم ضحايا مشكلات العمالة في مطار سخيبول"، مضيفة أن "الغاء المزيد من الرحلات الجوية ليس حلا طويل المدى لحل مشكلة نقص العمالة".

وتقول نقابة "إف.إن.في" العمالية الهولندية إن الأوضاع في المطار قد تتفاقم في ظل عدم التوصل إلى اتفاق بشأن ظروف العمل، حيث من المرجح أن يستقيل المزيد من الموظفين، فضلا عن استمرار زيادة أعداد المسافرين في ضوء تخفيف قيود السفر وقدوم ذروة موسم السفريات في فصل الصيف.