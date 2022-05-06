مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة بالضفة الغربية

شهدت محافظات الضفة الغربية المحتلة، اليوم الجمعة، مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي أسفرت عن سقوط عشرات المصابين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع وبالرصاص المطاطي.

وقالت مصادر فلسطينية في محافظة نابلس الواقعة في شمال الضفة، إن عددًا من المواطنين أصيبوا بالاختناق بالغاز المسيل للدموع وبالرصاص المطاطي خلال مواجهات مع الاحتلال في مناطق "بيتا" و"بيت دجن" و"قريوت".

وقال أحمد جبريل، مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس، إن قوات الاحتلال قمعت المسيرة الأسبوعية في "بيت دجن"، وأطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط قنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع تجاه المواطنين، ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق.

وفي السياق، أصيب عدد من المواطنين بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي في "قريوت" جنوب نابلس.

وذكرت مصادر محلية أن المواجهات اندلعت مع جنود الاحتلال والمستوطنين الذين اقتحموا نبع "قريوت". وأطلق جيش الاحتلال الرصاص المطاطي، وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق.

وأضاف جبريل أن طفلين (13عامًا) أصيبا بالرصاص المطاطي، خلال المواجهات في بيتا، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع.

وفي محافظة قلقيلية الواقعة في شمال غرب الضفة، أصيب 4 شبان فلسطينيين بالرصاص المطاطي خلال قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان، تنديدا باستمرار عدوان الاحتلال على القدس والمسجد الأقصى.

وفي محافظة الخليل جنوبا، قمعت قوات الاحتلال وقفة منددة بمحاولات تهجير المواطنين من تجمعات "مسافر يطا" جنوبًا، فيما أصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة "بيت أمر" شمال الخليل.

وقال الناشط الإعلامي في بيت أمر محمد عوض، إن مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال اندلعت في منطقة عصيدة، أطلق خلالها جنود الاحتلال الذين اعتلوا أسطح عدد من المنازل الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة العشرات بحالات اختناق.

وأضاف أن جنود الاحتلال أغلقوا البوابة الحديدية على مدخل "بيت أمر"، ومنعوا المواطنين الدخول والخروج لمدة ساعتين تقريبا.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت في وقت سابق اليوم شابا من بلدة سلوان في مدينة القدس المحتلة، وأربعة آخرين من بلدة "ترمسعيا" في ريف رام الله.