فتح مراكز الاقتراع لتصوت المغتربين اللبنانيين بالانتخابات النيابية في مصر و9 دول أسيوية

انطلقت صباح اليوم المرحلة الأولى للانتخابات النيابية اللبنانية وذلك بفتح مراكز الاقتراع في مصر و9 دول آسيوية تعتمد يوم الجمعة كعطلة أسبوعية وذلك لاستقبال 30929 مغتربا لهم حق المشاركة في التصويت.

ويتوزع المغتربون في الدول العشر على 13 مركزا انتخابيا بها 77 لجنة فرعية للاختيار من بين 103 قوائم تتنافس في الانتخابات النيابية التي تعقد كل 4 سنوات لانتخاب 128 نائبا في مجلس النواب اللبناني وفقا لنظام القائمة النسبية على أن يكون عدد النواب مناصفة بين المسلمين بطوائفهم والمسيحيين بطوائفهم.

وتعد الجالية اللبنانية في السعودية هي الأكبر في المرحلة الأولى، إذ يصل عدد المسجلين إلى 13105 لبنانيا موزعين على مركزين انتخابيين يضمان 30 لجنة فرعية، فيما يصل عدد المسجلين في مصر 709 لبنانيا موزعين على مركزي اقتراع بالقاهرة والأسكندرية بهما لجنتان فرعيتان.

وتضم الكويت مركزا رئيسيا بـ 14 لجنة فرعية مجهزة لاستقبال 5760 مغتربا لبنانيا مسجلا للتصويت في الانتخابات. وتضم سوريا 3 لجان فرعية لاستقبال 1018 مغتربا، كما يحق لـ 903 مغتربين التصويت بسلطنة عمان و7344 بقطر و642 بإيران و638 بالبحرين و483 بالأردن و327 بالعراق.

ويصوت كل ناخب في المركز الانتخابي المخصص له بدولة إقامته حصرا، وذلك لاختيار قائمة واحدة من بين القوائم المتنافسة في الدائرة الانتخابية التي يتبع لها وفقا لمحله الانتخابية من بين الدوائر الخمسة عشر الكبرى بلبنان، مع منح صوت تفضيلي لمرشح واحد بأحد القوائم على أن يكون المرشح من دائرته الانتخابية الصغرى ضمن الدائرة الكبرى، حيث يتم الاحتكام لهذا الصوت في ترجيح فوز أحد المرشحين في حال تساوي القوائم في الأصوات وفقا لعملية حسابية نص عليها قانون الانتخاب اللبناني. وفي حال عدم منح صوت تفضيلي يحتسب صوته للقائمة فقط ولا يبطل الصوت.

وتجري المرحلة الثانية لانتخابات اللبنانيين في الخارج بعد غد الأحد في 48 دولة بمختلف قارات العالم مع استبعاد أوكرانيا بسبب الحرب الدائرة فيها، فيما تجري الانتخابات بالداخل يوم 15 مايو الجاري في مختلف أنحاء لبنان، في حين يقوم المسئولين عن تنظيم الانتخابات ممن لهم حق التصويت بالانتخاب يوم 12 مايو.

جدير بالذكر أن الصمت الانتخابي بدأ في الساعة الأولى من صباح أمس ويستمر حتى إغلاق صناديق الاقتراع وفقا لتوقيت كل دولة.