عضو بمجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي يدعو إلى بدء زيادة الفائدة قبل الصيف

قال بوستيان فاسيل عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي إنه سيكون من المناسب بدء زيادة سعر الفائدة الرئيسية لمنطقة اليورو عن مستوياته القياسية المنخفضة الحالية "قبل الصيف" المقبل.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن فاسيل محافظ البنك المركزي السلوفيني القول "نحن في مرحلة مختلفة من ديناميكيات التضخم. التضخم الآن ذو قاعدة واسعة... الوسيلة الوحيدة لمواجهته هي البدء في زيادة أسعار الفائدة".



يأتي ذلك بعد يوم واحد من تصريحات أولي رين عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي في مقابلة صحفية نشرت أمس الخميس قال فيها إنه يتعين على البنك زيادة سعر الفائدة الأوروبية الأقل من صفر في المئة حاليا خلال اجتماعه المقرر في تموز/يوليو المقبل.



وأضاف رين محافظ البنك المركزي الفنلندي "اعتقد أنه سيكون مبررا زيادة الفائدة على الإيداع بمقدار 25ر0 نقطة مئوية لتصل إلى صفر في المئة عندما يحل الخريف... بعد ذلك يمكن أن يستمر تطبيع السياسة النقدية تدريجيا وبطريقة استباقية".



كانت إيزابيل شنابل عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي قد قالت يوم الثلاثاء الماضي إنها تتوقع موافقة مجلس محافظي البنك على زيادة سعر الفائدة في منطقة اليورو لكبح جماح التضخم خلال تموز/يوليو المقبل.



وأضافت في تصريحات لصحيفة هاندلسبلات الألمانية "لا يكفي الكلام الآن علينا أن نتحرك... من منظور اليوم اعتقد أن زيادة سعر الفائدة في يوليو المقبل ممكنة".



جاءت تصريحات شنابل بعد أيام قليلة من تصريحات نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي لويس دي جويندوز التي أشار فيها إلى أن تموز/يوليو المقبل لحظة ممكنة لزيادة سعر الفائدة رغم انه قال إن هذا "غير محتمل".